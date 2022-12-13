Завтра в Советском районе Казани частично отключат воду

14 декабря в Советском районе Казани частично отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

— Это связано с подключением водопроводов по улице Шуртыгина, — пишут там.

Воды не будет с 9.00 до 23.00 по следующим адресам:

ул. Аэропортовская, 23;

ул. Гастелло, 17, 19, 23, 25, 27, 29/20;

ул. П. Лумумбы, 32, 34, 36/2, 44;

ул. Матросова, все дома, кроме №4;

ул. М. Расковой, все дома;

ул. Цимлянская, все дома;

ул. Шуртыгина, 2/36, 3, 4, 6, 8, 14/25, 16 стр., 20/29;

ул. С. Юлаева, 3/6, 5, 7.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Как предупреждают в мэрии, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам. Их можно оставить по телефону: +7(843)231-62-60.

Напомним, в ноябре воду отключали жителям домов Вахитовского района Казани. Ее не было из-за проведения работ по подключению водопровода.

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Айрат Назипов