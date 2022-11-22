В поселках Советского района Казани 24 ноября отключат воду

Несколько поселков Советского района Казани ожидает временное отключение воды. Это связано с проведением аварийных работ по замене запорной арматуры и технических трубопроводов на водозаборе «Аки», сообщили в мэрии города.



Воду отключат с 9.00 24 ноября до 00.00 25 ноября.

В поселке Константиновка воды не будет по улицам: Белокаменная, Беловежская, Белозерская, Беркутовая, Бирюсовая, пер.Вересковый, Извилистая, пер.Извилистый, Изумрудная, Казанская — четные номера домов от №16 по №82, нечетные номера домов от №31 по №107, Крылатская, Лесная, Малахитовая, пер.Овражный, Привольная — четные номера домов от №2 по №88а, нечетные номера домов 7, 7а, дома от №23в по №69, Советская, Центральная — четные номера домов от №72 по №116, нечетные номера домов от №57 по №107.

Водоснабжение временно отключат также в Новой Сосновке по улицам: Продольная, Мадлен, Утренняя, Шоссейная, Гагарина, Раздольная, Заречная, Пионерская, а также в поселках Аки, Большие Дербышки, Возрождения, Киндери, Малые Дербышки, Царицынский бугор.

В Дербышках ожидается понижение давления воды.

22 ноября воду отключили в нескольких домах Приволжского района Казани. Водоснабжение прекратили в 09.00.



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Маргарита Головатенко