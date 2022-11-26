Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает издание БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Владимир Макей начал дипломатическую деятельность в 1993 году. В 2000 году он был назначен на должность помощника президента Беларуси, а в 2008 году возглавил его администрацию.

Макей занимал пост главы белорусского МИД с 20 августа 2012 года. Награжден Орденами Почета, а также Отечества III степени.

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Маргарита Головатенко