В Татарстане организатор проката ответит за падение девушки с квадроциклом

Фото: МВД по РТ (архив)

В Верхнем Услоне пойдет под суд предприниматель, признавшийся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В результате его действий этим летом 21-летняя девушка получила перелом, считают в Следкоме по РТ.



По версии следствия, в июне 2022 года частник закупил квадроциклы, мотоциклы и питбайки, организовал пункт проката этого экстремального транспорта в селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района Татарстана и стал рекламировать свои услуги в Интернет. Причем в объявлениях сообщил — навыки вождения и водительское удостоверения не обязательны. Сама техника, по данным СК, даже на учет не ставилась.

10 июля 2022 года пользователем этой услуги стала 21-летняя девушка, не обученная навыкам вождения. Она отдала организатору проката 1,5 тысячи рублей за 45 минут катания, но при подъеме на гору за рулем квадроцикла она не справилась с управлением, квадроцикл опрокинулся прямо на нее. Результатом такого отдыха стала сломанная ключица.

В ночь на 23 августа 2022 года в Высокогорском районе Татарстана произошла другая трагедия — квадроцикл врезался в дерево, погиб 17-летний подросток и двое мужчин.

Ирина Плотникова