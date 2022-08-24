В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели трех человек в ДТП

Фото: МВД по Татарстану

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли три человека. Дело заведено по ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике.

Авария произошла в ночь на 23 августа 2022 года у села Шигали Высокогорского района. По предварительным данным, двое мужчин и несовершеннолетний ехали на квадроцикле в сторону села. В какой-то момент управлявший транспортным средством 36-летний мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. В результате полученных травм мужчины скончались на месте. 17-летний пассажир умер в больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: МВД по Татарстану

Напомним, год назад в деревне Кызыл-Байрак под Набережными Челнами водитель квадроцикла врезался в металлическое ограждение ипподрома. Его доставили в больницу с различными травмами, где он и скончался. Тогда за рулем был 42-летний мужчина, у которого не было прав.



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Максим Кокунин