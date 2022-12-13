НАК: в России за 2022 год предотвратили 64 теракта

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что за 2022 год в России предотвратили 123 «террористических преступления», включая 64 теракта. Также была пресечена работа 68 «законспирированных» ячеек международных террористических организаций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на релиз НАК по итогам заседания комитета и федерального оперативного штаба по итогам года.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористические преступления стали происходит чаще на территории приграничных регионов. По его мнению, это связано с деятельностью украинских спецслужб.

Помимо этого в релизе отмечается, что за этот год в России выявили примерно 2,6 тысяч случаев незаконного оборота оружия. В документе сообщается и о ликвидации деятельности 50 подпольных мастерских по изготовлению оружия.

Также отмечается, что была пресечена работа 74 организованных преступных групп, которые изготавливали «средства поражения».

Напомним, что 11 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в этом году в Центральном федеральном округе (ЦФО) было совершено 23 теракта и предотвращено девять диверсий. Он также сообщил, что предотвратили за этот период 28 преступлений террористической направленности. Кроме этого Патрушев отметил рост совершенных преступлений с использованием оружия и боеприпасов на 80%



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов