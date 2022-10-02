Потребность татарстанских работодателей в сотрудниках сократилась в 1,3 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По количеству вакансий в центрах занятости Татарстан на 2-м месте в ПФО

На конец августа 2022 года в органах службы занятости населения Татарстана зарегистрировали 47 102 вакансии, заявленных работодателями. Это в 1,3 раза меньше, чем на конец лета прошлого года, когда их насчитывалось 61,7 тысячи.

По сравнению с концом июля 2022-го количество вакансий в органах службы занятости населения Татарстана уменьшилось, но практически незаметно, всего на 232. Такие данные приводит Росстат.

По количеству размещенных на конец августа вакансий Татарстан занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа. Наибольшая потребность работодателей в сотрудниках зарегистрирована в Нижегородской области — 62 677 предложений о работе.

В целом в ПФО на конец лета 2022-го в органах службы занятости населения было представлено 370 886 вакансий. Это в 1,15 раза меньше, чем на конец августа прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наименьшее число вакансий в центры занятости населения заявили работодатели Марий Эл. На конец августа в соседней с Татарстаном республике насчитывалось 6 727 вакансий, что в 1,2 раза меньше, чем на аналогичную дату 2021-го.

В целом ситуация с вакансиями в органах службы занятости населения в ПФО на конец августа выглядела следующим образом:

Нижегородская область — 62 677;

Татарстан — 47 102;

Башкирия — 46 710;

Самарская область — 42 701;

Саратовская область — 29 061;

Пермский край — 22 952;

Кировская область — 20 216;

Оренбургская область — 19 582;

Удмуртия — 18 904;

Ульяновская область — 18 397;

Чувашия — 13 395;

Пензенская область — 13 281;

Мордовия — 9 181;

Марий Эл — 6 727;

На конец августа насчитывалось 10,3 тысячи безработных

Согласно данным Росстата, на конец лета в Татарстане насчитывалось 13,3 тысячи граждан, которые не заняты трудовой деятельностью. Из них 10,3 тысячи человек — безработные, 8 тысяч из которых получают пособие по безработице.

По сравнению с концом августа 2021-го число лиц, не занятых трудовой деятельностью в Татарстане сократилось в 1,6 раза. На конец лета прошлого года таковых в республике насчитывалось 21,7 тысячи, из которых 17,4 тысячи числились как безработные.

По числу лиц, не занятых трудовой деятельностью, Татарстан один из лидеров в Приволжском федеральном округе. Вместе с Пермским краем республика делит второе место. Абсолютным лидером стала Башкирия, где на конец лета таких граждан зарегистрировано 24,3 тысячи. Из них 20,4 — безработные.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минимальное число граждан, не занятых трудовой деятельностью, среди регионов ПФО зарегистрировано на конец лета в Марий Эл — 3 тысячи. Из них 2,5 тысячи человек — безработные.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5%

Что касается уровня регистрируемой безработицы, то в Татарстане на конец августа он составил 0,5% от численности рабочей силы. За месяц этот показатель не изменился, однако за год заметно снизился — на конец лета прошлого года показатель составлял 0,9%.

В целом в ПФО уровень регистрируемой безработицы составил 0,8% от численности рабочей силы. Для сравнения, на конец августа 2021-го он достигал 1,1%.

Самый высокий показатель регистрируемой безработицы среди регионов ПФО в Кировской области — 1,3% от численности рабочей силы, в Башкирии — 1,1% и в Оренбургской области — 1%. В остальных субъектах округа он не превышает 1%. В Татарстане и Нижегородской области показатель самый низкий — по 0,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» приводит рейтинг регионов ПФО по уровню регистрируемой безработицы на конец августа 2022 года:

Кировская область — 1,3%;

Башкирия — 1,1%;

Оренбургская область — 1%;

Чувашия — 0,9%;

Пермский край — 0,8%;

Самарская область — 0,7%;

Саратовская область — 0,7%;

Пензенская область — 0,7%;

Удмуртия — 0,7%;

Мордовия — 0,7%;

Марий Эл — 0,7%;

Ульяновская область — 0,6%;

Нижегородская область —0,5%;

Татарстан — 0,5%;

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Татьяна Демина