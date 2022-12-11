Объем жилищно-коммунальных услуг в Татарстане превысил 69 миллиардов

На «коммуналку» приходится пятая часть объема платных услуг

В Татарстане по итогам января-октября 2022 года вырос объем жилищных и коммунальных услуг, оказанных населению. В общей сложности он составил 69,257 миллиарда рублей, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики.

Наибольшая доля приходится на коммунальные услуги. Их объем по итогам десяти месяцев оценивается в 53,35 миллиарда рублей, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Доля «коммуналки» в общем объеме платных услуг, оказанных татарстанцам с января по октябрь текущего года, составляет 19,3%. Для сравнения, доля транспортных услуг оценивается в 18,6% (51,5 миллиарда).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Непосредственно в октябре 2022 года объем коммунальных услуг зафиксирован в 4,54 млрд рублей. Это на 8,4% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Объем жилищных услуг по итогам января-октября 2022 года в Татарстане составил 15,9 миллиарда рублей. Это всего 5,7% от общего объем услуг, которые оплатили жители республики за этот период. Для сравнения, доля медицинских услуг оценивается в 7,7%.

По сравнению с январём-октябрем 2021 года объем жилищных услуг в республике вырос. Он увеличился на 2,9%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В октябре текущего года объем жилищных услуг в Татарстане составил 1,669 миллиарда рублей. Он сократился на 8,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го.

Тарифы ЖКУ выросли дважды за год

Напомним, с 1 декабря в Татарстане, как и по всей Росси, повысили тарифы на коммунальные услуги. Это вторая индексация с начала 2022 года, которая произошла на восемь месяцев раньше запланированного срока. Предыдущую провели 1 июля.



Не повышать тарифы власти обещают в течение полутора лет. Следующая индексация ожидается летом 2024 года.

Госкомитет Татарстана по тарифам утвердил тарифы на:

газ — 6,78 руб./кубометр (с НДС), рост 8,5%;

электроэнергию — среднем рост 9%, для домов с электроплитами — 11,9%;

теплоснабжение — рост 6,5%;

водоснабжение — для Казани 27,36 руб./кубометр(с НДС), рост на 2,6 рубля;

водоотведение — 33,67 руб./кубометр (с НДС), рост на 6 рублей;

по обращению с ТКО: для многоквартирных домов — 103,93 руб./человека в месяц (с НДС), для индивидуальных жилых домов — 112,74 руб./человека в месяц (с НДС) — рост 4%.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Татарстана утвердили в конце ноября. В Казани планка составила 10%, в Набережных Челнах — 12%. На 2023 год для обоих городов предельный индекс установлен в 0%.

Для большинства сельских поселений и городов Татарстана предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в декабре составит 9%. Исключение — Красноборское сельское поселение Агрызского района, Азнакаево, Аксубаево, Алексеевское, Нижняя Мактама, Арск, Бавлы, Бугульма, Карабаш, Иннополис, Зеленодольск, Нижние Вязовые, Октябрьское и Осиновское сельские поселения Зеленодольского района, Камское Устье, Тенишево, Габишевское и Песчано-Ковалинское сельские поселения Лаишевского района, а также Нижнекамск, Афанасовское и Красноключинское сельские поселения Нижнекамского района, Новошешминское сельское поселение, Рыбная Слобода, Джалиль, Уруссу, Абсалямовское и Дам-Тамакское сельское поселение Ютазинского района. Для них максимальный показатель установлен в размере 12%.



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Татьяна Демина