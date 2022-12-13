Говядину и яблоки предложили исключить из списка соцпродуктов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В РАНХиГС считают, что перечень социально значимых продуктов требует пересмотра, такие выводы содержатся в исследовании состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021—2022 годах, сообщает РБК.



В них указывается, что действия правительства по ограничению цен на социально значимые продукты имеют положительный результат в основном в части психологического эффекта для потребителей. В связи с этим перечень социально значимых продуктов в качестве рекомендации предложили сократить.

Эксперты предложили исключить из перечня социально значимых продуктов те, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей (к ним отнесли говядину), или являются в значительной мере импортными (например, яблоки), или занимают в бюджете семей мизерную долю.

«Утвержденный 12 лет назад список «достаточно примитивный и не отражает сегодняшнего состояния как производства, так и розничной торговли», считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он отметил, что в перечень входит мясо исключительно на кости, однако сейчас цена напрямую от этого фактора не зависит. Также в перечень не входит самая дешевая продукция — мясной фарш, также в перечне социальных продуктов нет индейки, хотя она дешевле многих видов мяса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сейчас в перечень социально значимых входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса (говядина, свинина и баранина — кроме бескостного мяса, а также куры), мороженая неразделанная рыба, масло (сливочное и подсолнечное), молоко и яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, шлифованный рис, гречка), овощи (картофель, свежая белокочанная капуста, лук репчатый и морковь), яблоки.

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Маргарита Головатенко