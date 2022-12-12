«Никаких Boeing и Airbus больше не будет» — Казанский авиазавод им. Горбунова выпустил клип о Ту-214

Сегодня в социальных сетях появилось интересное видео: Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова выпустил клип о Ту-214. Сам авиазавод пока никак не прокомментировал видеозапись.

Отметим, что в съемках клипа принял участие и директор авиазавода Николай Савицких. Согласно сюжету, на собрании с сотрудниками он спрашивает — может ли на них рассчитывать страна, а потом произносит, что «никаких боингов и эйрбасов больше не будет!». Он также дает указание, что для начала им предстоит построить 10 самолетов Ту-214.

— Вы понимаете, Ту-214 — это будущее нашей авиации. Туполев — это мы. — сообщает Савицких.

На Казанском авиационном заводе стартовало производство самолетов Ту-214, коммерческие поставки которых для авиакомпаний планируется начать уже в следующем году. Также Казанский вертолетный завод намерен в 2023 году завершить программу импортозамещения по вертолетам «Ансат».

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» выступила заказчиком строительства четырех самолетов Ту-214.

В сентябре «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящихся на Казанском авиазаводе имени Горбунова.

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Илина Хакимова