За выходные из Казани вывезли более 30 тысяч тонн снега

Только за прошедшие выходные в Казани выпало 64%, или две трети, месячной нормы осадков — всего за двое суток из города вывезли более 30 тысяч тонн снега, сообщили в мэрии города.

Там также отметили, что только за минувшую ночь из столицы Татарстана вывезли почти 8,3 тыс. тонн снега.

Снег вывозится с участков улиц Фатыха Амирхана, Восстания, Гвардейской, Губкина, Декабристов, Дубравной, Ипподромной, Пушкина, Сары Садыковой, Саид-Галеева, Сибгата Хакима, Чистопольской, Сибирского и Мамадышского трактов и других.

Всего сегодня днем на уборку казанских улиц от последствий снегопада вышли 611 дорожных рабочих и 343 единицы специальной техники, в том числе 64 комбинированные дорожные машины, 76 тракторных щеток, 72 самосвала, 88 фронтальных погрузчиков и другие.



Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин на «деловом понедельнике» заявил, что на утро 12 декабря «пробиты» пешеходные дорожки почти в 90% дворов. Сложности с уборкой многих дворовых территорий он объяснил скопившимися машинами, которые мешают работе снегоуборочной техники.

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Илина Хакимова