В Татарстане открыли ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые

На Волге в Татарстане открыли первую в этом году ледовую переправу. Она проходит по Волге и соединяет Зеленодольск и поселок Нижние Вязовые.

Протяженность ледовой переправы — 1,5 км. Воспользовавшись ею, автомобилисты могут сократить маршрут на 60 км.

Толщина льда на Волге составляет 25 и 26 см. Это позволяет автомобилям грузоподъемностью 2,5 тонны свободно проезжать по ледовой дороге, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Стоимость проезда по ледовой переправе, по сравнению с 2021 годом, не изменилась. Она составляет 250 рублей в один конец.

Напомним, 8 декабря в Татарстане запустили судно на воздушной подушке на переправе по маршруту Аракчино — Верхний Услон. Оно отправляется с 6.00 каждый час до 19.00.



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Татьяна Демина