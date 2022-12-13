Врачи выяснили, что легкие формы коронавируса влияют на микрофлору кишечника

Фото: Максим Платонов

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что легкие формы коронавируса влияют на микрофлору кишечника. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на результаты работы ученых, которые опубликованы в архиве препринтов bioRxiv.

В исследованиях участвовали 18 человек, 14 из которых перенесли COVID-19. Остальные были здоровы. Эксперимент предполагал, что пациентов будут обследовать в течение полугода. У каждого пациента взяли анализы, включая пробы микрофлоры кишечника.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главной целью ученых было выяснить, как изменится состав и количество кишечных бактерий через некоторый промежуток времени после заболевания. В результате выяснилось, что коронавирус приводит к явным изменениям в кишечной микробиоме.

Напомним, ученые из госпиталя Матаро в Испании выяснили, что у женщин, переболевших COVID-19 наблюдаются нарушения легочной и мышечной функций. Основными симптомами, переболевших пациентов были усталость и одышка.

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Антон Гаврилов