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Сегодня в Татарстане снег, метель и до -6 градусов

06:30, 12.12.2022
Сегодня в Татарстане снег, метель и до -6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 12 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики прогнозируют небольшой снег и слабую метель.

По прогнозу Гидрометцентра республики, днем ожидается от -1 до -6 градусов. В Казани прогнозируется от -2 до -4°С, в Набережных Челнах — от -2 до -6°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики также прогнозируют гололедицу, местами сильную. На дорогах снежные заносы. Ожидается умеренный южный ветер, порывы которого могут достигать 15-18 м/с.

Напомним, из-за ухудшения погоды в Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Жителей республики предупредили, что ледяные дожди и гололед могут привести к отложениям льда на электропроводах и деревьях.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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