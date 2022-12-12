McDonald's планирует возобновить работу в Казахстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

McDonald's планирует остаться в Казахстане, сейчас компания восстанавливает работу ресторанов в стране, сообщил генеральный директор ТОО «Food Solutions KZ» (McDonald's Казахстан) Асет Машанов.



Он отметил, что компания, как крупный работодатель, желает и в дальнейшем развивать бренд, который относительно недавно вышел на казахстанский рынок.

— Текущие геополитические ситуации сказываются на нас, так как мы международный бренд. Поэтому наша цель — продолжить деятельность в соответствии со всеми требованиями и процедурами и дальше развиваться, — приводит «Интерфакс» его слова.

В то же время владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил «РИА Новости», что работа бренда на рынке Казахстана пока невозможна из-за условий договора с McDonald's.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В начале декабря сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщила о полном восстановлении доли рынка в России, которую занимал McDonald’s.



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Маргарита Головатенко