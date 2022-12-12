Ак Барс Банк поделился планами по развитию сервиса для предпринимателей на АУСН

В Казани прошла пресс-конференция, посвященная автоматизированной системе налогообложения. В общении с журналистами первый заместитель председателя правления Радик Саляхутдинов рассказал о преимуществах для предпринимателей на АУСН, которые дает банк, а также поделился дальнейшими планами по развитию сервиса.

Ак Барс Банк решил расширить цифровые возможности предпринимателей на АУСН. Например, клиенты банка не привязаны к кадровому учету клиентов в интернет-банке дистанционного банковского обслуживания. Они могут, как раньше, вести учет сотрудников в 1С или в онлайн-бухгалтерии, а сервис АУСН от Ак Барс Банка подтянет все данные для расчета НДФЛ. Каждый платеж будет размечен банком и отправлен в ФНС для начисления налога.

В дальнейших планах банка — внедрить в интернет-банк и мобильное приложение для бизнеса информирование клиента об АУСН. В том числе сервис напомнит о приближающихся сроках оплаты налогов и о проверке кодов вычета, чтобы банк правильно начислил НДФЛ, посоветует сменить налоговый режим, если годовой доход клиента превысит 60 млн рублей или увеличится количество сотрудников.

Кроме того, спикер напомнил, что сервис АУСН Ак Барс Банка уже победил в номинации «Лучшее цифровое решение для финансового сектора» XI ежегодной премии «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики».

Также в пресс-конференции принял участие руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин, который рассказал о преимуществах АУСН и его значимости для предпринимателей.

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