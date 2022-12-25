В 2022 году казанцы стали чаще уделять внимание профессиональным навыкам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году каждый четвертый казанец развивал свои профессиональные знания, каждый восьмой работал над формированием навыков социального взаимодействия, а каждый второй уделял внимание обоим качествам. Об этом сообщает сервис SuperJob.



Среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей на профессиональных навыках сосредоточился каждый пятый человек. А среди тех, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей, каждый третий.



Так, в этом году 39% казанцев работали над своей стрессоустойчивостью, 23% — над ответственностью, 21% стремились к профессиональному росту, 15% учились быстро адаптироваться к изменениям. Коммуникабельность и организованность развили в себе 10% казанцев. 8% повысили навыки умения работать в команде и быть лояльнее друг к другу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, из-за стресса страдает в первую очередь вовлеченность в работу. Это ведет к снижению производительности труда, отметила эксперт. В такой ситуации человек начинает испытывать вину за то, что не справляется с обязанностями, и, как следствие, ему становится трудно разговаривать с коллегами и руководством.

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Диана Фатыхова