Психолог о том, как привить ребенку любовь к чтению: «Дайте ребенку возможность самому решать»

Беспокоит родителей отсутствие у детей желания читать. Зачастую они предпочитают сериалы или социальные сети. Психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Юлия Кривенкова рассказала «Газете.Ru», как исправить эту ситуацию.

— Дайте ребенку возможность самому решать, что и когда читать. Можно пойти с ним в большой книжный магазин и предложить самому выбрать книгу. Если это дошкольник, пусть это будет книга с яркими картинками. Энциклопедия о динозаврах, машинах, мифы Древней Греции, комиксы — не так важно, главное, чтобы ребенка это увлекало. Надо отыскать тот жанр, который будет именно вашему ребенку по душе, — отметила она.

Кроме того, можно внести в процесс чтения соревновательный дух, добавила эксперт. Например, устроить конкурс, кто больше страниц за день прочитает.

Также, по словам психолога, стоит сформировать домашнюю библиотеку или завести ритуал совместного чтения. Так ребенок привыкнет к этому занятию.



По данным ВЦИОМ, за время летних каникул 95% школьников с 5 по 9 класс читали книги не из школьной программы. При этом 29% из них прочли одну-две книги, 22% — три-четыре, 26% — от семи книг.

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Елизавета Пуншева