Жозеп Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций
Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.
По его словам, углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает «повод для большой озабоченности», сообщает «РИА Новости».
Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также были даны оценки региональным вопросам, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом.
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