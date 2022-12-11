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Жозеп Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций

17:55, 11.12.2022
Жозеп Боррель обеспокоен отказом Турции от антироссийских санкций
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.

По его словам, углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает «повод для большой озабоченности», сообщает «РИА Новости».

Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также были даны оценки региональным вопросам, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом.

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Маргарита Головатенко
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