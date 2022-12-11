Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в канцелярии турецкого лидера.



— В ходе беседы обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также были даны оценки региональным вопросам, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом, — приводит сообщение «РИА Новости».

Во время беседы Эрдоган заявил, что благодаря совместным усилиям удалось поставить более 13 миллионов тонн зерна для нуждающихся стран. Он отметил, что теперь можно работать над экспортом продуктов питания и других товаров по зерновому коридору.

Фото: pixabay.com

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки. Он отметил, что при принятии решения страна должна учитывать ход реализации меморандума Россия — ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.



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Маргарита Головатенко