В Татарстане вырос спрос на новогоднюю атрибутику

В Татарстане вырос спрос на новогоднюю атрибутику. Кроме того, в этом году жители республики стали готовиться к праздникам раньше обычного, сообщает ГТРК «Татарстан».

— В Татарстане вырос спрос на карнавальные костюмы и искусственные елки. На костюмы спрос вырос почти на четверть по сравнению с прошлым годом. На 28 ноября их заказали почти 600 раз. На 17% выросли заказы искусственных елок, чаще всего жители республики выбирают сосны с инеем и шишками. По-прежнему популярны у татарстанцев гирлянды: их уже продано 27,7 тысячи штук. Больше всего заказывают гирлянды-шторки и десятиметровые гирлянды для елок и интерьера. Пока в этом году не наступил пик спроса на елочные украшения, лидируют по продажам наборы шаров и мишура, — цитирует СМИ пресс-службу одного из маркетплейсов.

Фото: realnoevremya.ru

По словам клинического психолога РКПБ им. Бехтерева, Людмилы Невоструевой, такая тенденция связана с желанием людей успокоиться.

— Люди, многие уставшие от работы, от большого напряжения. Конечно, стремятся к Новому году, быстрее украсить свою квартиру, увидеть праздничные огни и слегка, наверное, успокоиться внутренне, — отметила она.

Напомним, в ноябре количество заказов с елочными игрушками увеличилось. Среди украшений наибольшую популярность занимают белые шары, сосульки и дождик. В ноябре елочные украшения приобрели в 3,3 раза больше, чем в прошлом месяце.

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Елизавета Пуншева