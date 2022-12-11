Сборная Франции выиграла у Англии и прошла в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Франции обыграла сборную Англию и пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч, проходивший на стадионе «Эль-Байт» в Катаре, завершился со счетом 2:1.

Счет в матче открыл полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени. Он отличился на 17-й минуте встречи, забив с 25 метров. Англичане забили ответный мяч после перерыва. Капитан команды Гарри Кейн реализовал пенальти на 54-й минуте.

Победу французам принес Оливье Жиру. Нападающий замкнул передачу партнера ударом головой на 78-й минуте игры.

Стоит отметить, что у англичан был шанс отыграться. На 84-й минуте номинальные хозяева поля заработали пенальти. Но в этот раз капитан сборной Гарри Кейн не смог его реализовать. Он пробил выше ворот.

fifa.com

Таким образом, Англия покидает турнир. В свою очередь, действующий чемпион мира по футболу сыграет со сборной Марокко, которая сенсационно выбила из турнира Испанию и Португалию. Игра состоится 14 декабря в 22.00 по московскому времени. Команда, выигравшая матч, встретится в финале чемпионата мира с победителем пары Аргентина-Хорватия.

Напомним, на групповом этапе турнира французы уступили Тунису, но обыграли Австралию и Данию, благодаря чему вышли из группы с первого места. На стадии 1/8 финала подопечные Дидье Дешама выиграли у поляков со счетом 3:1.

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Айрат Назипов