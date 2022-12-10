Сборная Марокко обыграла Португалию и вышла в полуфинал

Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, который в 2022 году проходит в Катаре. Встреча прошла в субботу на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Команда со счетом 1:0 обыграла Португалию в четвертьфинальном матче.



Гол на 42-й минуте матча забил Юссеф Эн-Несири. На 90+3-й минуте у марокканцев был удален Валид Чеддира.

Отметим, что Марокко стало первой в истории командой из Африки, которая вышла в полуфинал чемпионата мира. В полуфинале сборная сыграет с победителем матча между командами Англии и Франции, который пройдет сегодня в 22.00 мск.

Уже 13 декабря Аргентина (победитель 2-го четвертьфинала) сыграет с Хорватией (победителем 1-го четвертьфинала).

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Илина Хакимова