МИД России: в Финляндии сожгли российский флаг, это недопустимый акт надругательства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Хельсинки (столица Финляндии) 6 декабря во время массовых шествий по случаю Дня независимости республики сожгли российский флаг. МИД России потребовал наказать виновных, назвав данный инцидент «недопустимым надругательством».

— В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны, — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что в Хельсинки направлено требование о привлечении к ответственности виновных в совершении преступления. Кроме того, в ведомстве призвали власти Финляндии принять меры по предотвращению подобных экстремистских выходок в будущем.

Фото: pixabay.com

Еще в конце сентября власти Финляндии приняли решение о запрете въезда в страну туристам из России. А в начале ноября президент страны Саули Ниинисте заявил, что мера для россиян не имеет временных ограничений, пока ее не намерены отменять.



— Здесь не предполагается какой-либо [временной] лимит. <...> Он [запрет] будет действовать столько, сколько потребуется. На данный момент у нас нет причин его отменять, — сообщил глава государства.



В Хельсинки полагают, что въезд российских туристов в страну угрожает отношениям Финляндии с другими странами. Тем не менее в шенгенских пограничных правилах, на которых основано решение, содержатся исключения. Так, въезд в Финляндию не закрыт для россиян, приезжающих в страну по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.

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Максим Кокунин