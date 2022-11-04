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Финские границы закрыты для россиян на неопределенный срок

22:39, 04.11.2022
Финские границы закрыты для россиян на неопределенный срок
Фото: pixabay.com

Еще в конце сентября власти Финляндии приняли решение о запрете въезда в страну туристам из России. Сегодня президент страны Саули Ниинистё заявил, что мера для россиян не имеет временных ограничений, пока ее не намерены отменять.

— Здесь не предполагается какой-либо [временной] лимит. <...> Он [запрет] будет действовать столько, сколько потребуется. На данный момент у нас нет причин его отменять, — сообщил глава государства.

Фото: pixabay.com

В Хельсинки полагают, что въезд российских туристов в страну угрожает отношениям Финляндии с другими странами. Тем не менее в шенгенских пограничных правилах, на которых основано решение, содержатся исключения. Так, въезд в Финляндию не закрыт для россиян, приезжающих в страну по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.

С 25 октября Чехия также запретила въезд в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами. До этого Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

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Илина Хакимова
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