На центральной елке возле казанской «Чаши» приступили к замене лампочек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня на центральной елке Казани стартовали пуско-наладочные работы. Специалисты проверяют работу шатра и меняют перегоревшие лампочки, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Уточняется, что на шатре елки, расположенной возле центра семьи «Казан», находятся 1 280 лампочек. Часть из них перестала работать после эксплуатации в прошлом сезоне.

Несмотря на отказ ряда регионов России проводить новогодние мероприятия из-за спецоперации на Украине и уже завершенной частичной мобилизации, Татарстан все же собирается отметить праздник. Сейчас столица республики вовсю готовится к Новому году, украшая улицы и готовя концертные программы на различных районных площадках. Так, например, уже с конца октября на площади перед Центром семьи «Казан» устанавливается главная городская елка. И она далеко не все, что появится на этом месте. Как выяснило «Реальное время», новогодняя ночь возле «Чаши» обойдется казанскому бюджету в 2,8 миллиона рублей.



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Максим Кокунин