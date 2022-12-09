МИД России запретил въезд 200 гражданам Канады
МИД России в качестве ответной меры запретил въезд 200 канадским гражданам по принципу взаимности, сообщает RT.
В числе тех, кто попал под российские санкции — канадские чиновники, парламентарии, правоохранители и активисты.
Ранее Канада ввела санкции против МВД России, ЦИК, СК, Минюста и ФСИН.
14 ноября Россия запретила въезд для 100 граждан Канады. В список вошли чиновники, бизнесмены, активисты ряда организаций, сотрудники медиа- и финансовых структур, формировавших агрессивный антироссийский курс.
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