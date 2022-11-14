Россия закрыла въезд для 100 граждан Канады
Россия запретила въезд для 100 граждан Канады, следуя принципу взаимности, сообщили в МИД.
В список вошли чиновники, бизнесмены, активисты ряда организаций, сотрудники медиа- и финансовых структур, формировавших агрессивный антироссийский курс, сообщает RT.
В июне правительство Канады объявило о введении санкций в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России. В октябре Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо. По мнению властей, попавшие под санкции лица «распространяют дезинформацию».
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