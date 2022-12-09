США вводят санкции против ВКС РФ и 924-го государственного центра беспилотной авиации МО

США вводят санкции против ВКС РФ и 924-го Государственного центра беспилотной авиации МО РФ по обвинению в «закупке иранских БПЛА».

В начале декабря в США заявили о намерении сорвать «поставки» иранского оружия в Россию. Страны Запада утверждают, что Иран поставляет беспилотники в Россию для проведения СВО на Украине. При этом Москва и Тегеран данный факт отрицают.

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли подчеркивал, что США сейчас «в состоянии переломить ситуацию, предпринимая попытки сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и стремясь поддержать чаяния иранского народа».

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Маргарита Головатенко