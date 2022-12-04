В США заявили о намерении сорвать «поставки» иранского оружия в Россию

В США планируют сконцентрировать внимание не на переговорах по восстановлению ядерной сделки, а на приписываемых Ирану поставках вооружений и проходящих в стране протестах. Об этом сообщил спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.

— Иран не заинтересован в данной сделке, и оттого мы сосредоточили внимание на других вопросах. Прямо сейчас мы в состоянии переломить ситуацию, предпринимая попытки сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и стремясь поддержать чаяния иранского народа, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

Дипломат подчеркнул, что в США обсуждается вопрос о целесообразности восстановления сделки по иранскому атому, так как сам Тегеран не показывает заинтересованности в этом.

— В чем смысл? Почему мы должны концентрироваться на этом, если сам Иран возвращается за стол переговоров с неприемлемыми требованиями? На данный момент мы не собираемся фокусировать внимание на ядерной сделке, поскольку не можем позволить себе откатываться назад и позволять нас разыгрывать, — объяснил он.

Страны Запада утверждают, что Иран поставляет беспилотники в Россию для проведения СВО на Украине. При этом Москва и Тегеран данный факт отрицают.



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Елизавета Пуншева