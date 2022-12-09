Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2023»
Зампред правительства России Марат Хуснуллин возглавит оргкомитет Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2023». Решением президента страны мероприятию присвоят федеральный статус.
На площадках саммита откроется возможность для диалога не только по экономическим, финансовым и энергетическим вопросам, но и по вопросам спортивного, культурного и экологического сотрудничества.
— Сегодня в Москве состоялось совещание по подготовке и проведению KazanSummit 2023, в нем принял участие президент республики Рустам Минниханов. По поручению президента России он возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», а KazanSummit является эффективным экономическим инструментом.
Участники совещания предложили дату проведения саммита — 19 мая 2023 года.
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