Билайн в честь Дня сотовой независимости сделал свои сервисы бесплатными на месяц

Только с 2 по 9 октября клиенты Билайна смогут подключить до шести сервисов оператора бесплатно и пользоваться ими целый месяц

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Билайн второй год подряд 2 октября отмечает День сотовой независимости — неформальный праздник, предложенный компанией как символ права на связь для каждого.

«Год назад мы предложили отмечать День сотовой независимости, потому что убеждены: возможность быть на связи — базовое право человека. Инициативу поддержали многие, а мы в очередной раз убедились, насколько людям важны доступность связи, спокойствие за близких и свобода выбора. Именно эти принципы мы закладываем в наши продукты, превращая право на связь в реальность. А 2 октября, как и обещали, превращаем в ежегодную традицию, объединяющую всех, кому близок этот подход. И пусть у всех будет еще один повод для радости и хорошего настроения. Присоединяйтесь!» — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

В честь праздника в этом году Билайн предлагает клиентам на 30 дней бесплатно подключить сервисы для связи, безопасности и развлечений по принципу: «сначала пользуйтесь — потом решайте». Услуги отключатся автоматически, а при необходимости их действие можно будет продлить.

Так, с 2 по 9 октября все клиенты с предоплатной системой расчетов оператора независимо от текущего тарифа смогут подключить один, несколько или сразу все шесть сервисов*:

Виртуальный помощник PRO примет звонок, запишет и расшифрует разговор, заблокирует спам и прервет диалог при выявлении мошенника. Сервис также предусматривает возможность возврата похищенных денег на условиях программы защиты.

«Безлимит на 30 дней» позволит пользоваться мобильным интернетом без подсчета гигабайтов и делиться им с другими номерами, подключенными к тарифу.

«Раздача PRO» позволит подключить к мобильному интернету вашей сим-карты любое количество устройств без снижения скорости из-за раздачи.

«Мое имя сети» позволит заменить стандартное название сети на экране смартфона на свое.

«Облако Билайн» на 250 ГБ поможет освободить память смартфона и автоматически сохранять фотографии и видео.

«Книги Билайн» обеспечат доступ к одному из самых больших каталогов на российском рынке, среди сервисов электронных и аудиокниг. Это более 650 тыс. произведений различных жанров, поиск и подбор литературы с искусственным интеллектом, а также семейный доступ и удобный интерфейс для комфортного чтения.

Специальные условия действуют только в праздничную неделю. Каждым из сервисов можно будет пользоваться бесплатно 30 дней с момента подключения. Билайн предусмотрел праздничный бонус и для клиентов, которые уже платно пользуются сервисами из предложения. Тем, у кого подключены четыре или более таких услуг, оператор начислит 300 бонусных рублей, которые можно потратить на услуги связи.

Принципы доступности и выбора Билайн развивает и в постоянных продуктах. Всем клиентам оператора уже доступен beeGPT** — первый в своем роде мультиязычный ИИ-сервис, объединивший возможности нейросетей и управление связью в одном диалоге. Для работы с ним предусмотрен бесплатный лимит запросов.



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