В Институте Европы РАН считают, что признание Меркель доказывает бессмысленность переговоров с Западом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После признания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к войне с Россией, вести переговоры об урегулировании конфликта бессмысленно, считает главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.



Меркель публично созналась в том, что она и другие политики, выступавшие гарантами Минских соглашений, обманывали Россию, чтобы дать время Украине подготовиться к войне.

Это заявление должно отрезвляюще подействовать на часть либеральной российской общественности, которая склонна доверять на слово западным политикам, сказал он. Российские дипломаты же понимали, какую игру ведет Запад на Украине.

— Значительный процент неопределившейся полулиберальной общественности почему-то думает о внешней политике как о джентльменской дуэли начала XIX века, а здесь уже давно бьют из-за угла дубиной по голове. Подобное заявление, когда фактически кидала признается, что он вас обманул, очень важны для неопределившихся, — приводит слова Межевича агентство ФАН.

По мнению политолога, срывая покровы со своей жульнической политики и дипломатии, Меркель, как и другие бывшие высокопоставленные функционеры ЕС и Украины, хочет сказать одно из двух: либо Запад больше не намерен считаться с российскими интересами, либо что она сознается в провале своей политики.

Фото: kremlin.ru

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о цели Минских соглашений в среду, 7 декабря.



— Всем нам было ясно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время. Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине, — заявила Меркель.

По словам экс-канцлера, Украина использовала время прекращения огня, чтобы стать сильнее. Она отметила, что современная Украина совсем не похожа на ту, что была в 2014 году.

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Маргарита Головатенко