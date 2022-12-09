В Балтасинском районе Татарстана произошло ДТП на встречке

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Балтасинском районе Татарстана 9 декабря автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.



В результате ДТП девушку за рулем Hyundai и двух ее пассажиров с травмами доставили в больницу.

Водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в ведомстве и отметили — использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм для водителя и пассажира переднего сиденья — на 50%, для пассажиров заднего сиденья — на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.

5 декабря в Елабужском районе Татарстана на встречной полосе произошло ДТП с летальным исходом. Водитель автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную скорость и выехал на «встречку», где столкнулся с машиной Hyundai.

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Маргарита Головатенко