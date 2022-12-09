Сгоревший ТЦ «Мега Химки» ремонтировала компания с долгами на полмиллиарда рублей

Фото: МЧС России

Ремонтом сгоревшего ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье занималась компания «Дельта-Строй». У фирмы были проблемы с финансами, сообщает «РИА ФАН».

По данным издания, компания являлась подрядчиком при проведении сварочных работ. При этом только за прошлый год ее убыток составил 676 миллионов рублей. Долги компании достигли полумиллиарда рублей.

Напомним, пожар в подмосковном торговом центре «Мега Химки» вспыхнул утром 9 декабря. В результате ЧП погиб охранник. Причиной пожара могло стать нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке здания.

Фото: МЧС России

По последним данным, пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Мега Химки». На место выезжали 129 человек и 41 единица техники.

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Айрат Назипов