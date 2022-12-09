Промпроизводство Татарстана вышло в ноль целых пять десятых

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

Индекс промышленного производства (ИПП) в Татарстане за январь — октябрь 2022 года составил 107,8%. Таким образом, он практически остался на уровне аналогичного периода прошлого года — 107,3% (разница составила лишь 0,5%). Вместе с этим в текущем году было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму в 3,692 триллиона рублей.

На одном месте с небольшим преимуществом

ИПП измеряется в виде валовой добавленной стоимости по четырем видам экономической деятельности. Это «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающее производство», «обеспечение электроэнергией, газом и паром», а также «водоснабжение и утилизация отходов».

Больше всего по сравнению с январем — октябрем 2021-го выросли обрабатывающие производства — на 9,6%. Добыча полезных ископаемых также увеличилась — на 5,9%. Что касается обеспечения электроэнергии и газом, то оно поднялось на незначительные 0,5%. Вместе с этим в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений индекс составил 98,4% (упал на 1,6%).

Фото: tatstat.gks.ru

Если же сравнивать октябрь этого года с предыдущим месяцем, то промышленное производство выросло на 6,5%. Так, положительные результаты отмечаются во всех четырех видах деятельности: добыча полезных ископаемых (+3,5%), обрабатывающие производства (+7,7%), обеспечение электроэнергией (+20,3%), а также водоснабжение (+5%).

Лидеры и аутсайдеры в отраслях

В октябре текущего года по отношению к тому же месяцу в 2021-м заметнее всего упали:

производство текстильных изделий (-29,3%) — к периоду с января по октябрь 2021-го на 2,2% ;

; обработка древесины (-34,7%) — к периоду с января по октябрь 2021-го на 7,9% ;

; производство лекарственных средств и материалов (-17,5%) — к периоду с января по октябрь 2021-го на 49,6% ;

; производство резиновых и пластмассовых изделий (-6,6%) — к периоду с января по октябрь 2021-го на 3,7% ;

; производство прочей неметаллической минеральной продукции (-11,5%) — к периоду с января по октябрь 2021-го на 3,1% .

Согласно финансовым показателям, производство текстильных изделий за январь — октябрь достигло 2,8 млрд (-18,7% к прошлому году), обработка древесины — 22,8 млрд (-9,3%), производство лекарственных средств — 5,1 млрд (+26,4%), производство резиновых и пластмассовых изделий — 174,9 млрд (+31,2%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лидерами среди направлений промышленного производства оказались:

Производство пищевых продуктов — к октябрю 2021-го увеличилось на 8,1% (к октябрю — январю — на 6,4%). Объем оказанных услуг и отгруженных товаров за этот октябрь составил 26,9 млрд (за январь — октябрь — 228,9 млрд рублей).

Добыча сырой нефти и природного газа увеличилась к октябрю 2021-го на 3,2% (к октябрю — январю — на 3,7%). Объем услуг и отгруженных товаров за октябрь достиг 70,2 млн рублей (за январь — октябрь — 797 млрд рублей).

Производство химических веществ и продуктов выросло к октябрю прошлого года на 2,8% (к октябрю — январю — на 1,9%). Объем услуг и отгруженных товаров за октябрь достиг 37 млрд рублей (за январь — октябрь — 468 млрд рублей).

Добыча прочих полезных ископаемых, по сравнению с октябрем 2021 года, увеличилась на 88,8% (к октябрю — январю — на 39,4%). Объем оказанных услуг и отгруженных товаров за этот октябрь составил 214 млн рублей (за январь — октябрь — 1,6 млрд рублей).

Производство кожи и изделий из кожи, по сравнению с октябрем 2021-го, выросло на 15,6% (к октябрю — январю — на 17,4%). Объем этого направления за октябрь достиг 250 млн рублей (за январь — октябрь — 933 млн рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Промышленность в Казани растет

Стоит отметить, что ИПП в Казани за девять месяцев этого года составил 108,8%. По основным видам промышленной продукции предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 441 млрд рублей (выше уровня прошлого года на 8%).

Рост производства показали производители машин и оборудования (в 2,2 раза), лекарственных средств и материалов (на 64,2%), бумаги и бумажных изделий (на 62,1%), резиновых и пластмассовых изделий (на 25,6%), а также пищевых продуктов (на 20,4%).

Среди предприятий рост демонстрируют: АО «Вакууммаш», КМПО, «Татхимфармпрепараты», АО «Казанькомпрессормаш», ООО «Палп-Инвест», ЗАО «Данафлекс» и др. Стоит отметить, что это компании, которые проводили модернизацию основных средств за счет замены оборудования и выпуска новой продукции, а также наладили логистические цепочки поставок.

Вместе с этим санкции и уход ряда иностранных компаний послужили стимулом для отечественных разработок оборудования и комплектующих для «Казаньоргсинтеза», Казанского вертолетного завода, «Нэфис Косметикс», Казанского авиационного завода, завода «Элекон».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В следующем году объем промышленного производства в Татарстане должен составить 4,559 триллиона рублей. Вместе с этим индекс промышленного производства в 2023-м прогнозируется на уровне 100,7% к предыдущему году. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин