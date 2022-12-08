В Казани откроют мемориальную доску и бюсты Героям России и СССР

Фото: tatarstan.ru (на снимке бюст Героя Советского Союза Бориса Кузнецова)

В Казани 9 декабря откроют мемориальную доску Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Автором доски стал молодой казанский скульптор Фаниль Валиуллин. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.

Борис Кузнецов родился в Казани в 1925 году. С 1942 года участвовал в Великой Отечественной войне в звании сержанта. В 1943 году командовал отделением связи артиллерийской батареи. 2 октября того же года форсировал Днепр, установил связь с командованием и порядка 45 раз восстанавливал прерванную телефонную линию, в одном из случаев дважды переплыв реку. После гибели командира взял командование на себя, отбив наступление немцев. В феврале 1944 года получил звание «Герой Советского Союза». Умер в Казани в ноябре 2020 года в возрасте 94 лет.

Также завтра на территории гимназии №52 откроют бюст Героя Советского Союза Магубы Сыртлановой.

Магуба Сыртланова родилась в 1912 году в башкирском городе Белебей. В ряды Красной Армии вступила в июле 1941 года. За годы войны она совершила 780 боевых вылетов. После войны жила в Казани. Она умерла в 1971 году. Ее похоронили на Татарском кладбище.

Фото: tatfrontu.ru

А на территории МБОУ «Школа 115» Авиастроительного района города будет открыт бюст Героя России Ряфагата Хабибуллина.

Ряфагать Хабибуллин — Герой России. Он родился в 1965 году в Ульяновской области. Был летчиком и регулярно участвовал в боевых действиях. Погиб в 2016 году под Пальмирой в Сирии. Его вертолет подбили террористы. На момент своей гибели Хабибуллин имел налет более 3300 часов.

Как отмечают в республиканском Минкульте, торжественное открытие состоится в День Героев Отечества.

Напомним, в октябре в общеобразовательной школе №6 Лениногорска открыли бюст Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова. Он погиб во время спецоперации.

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Айрат Назипов