В школе Лениногорска открыли бюст Героя России Дамира Исламова — видео
В общеобразовательной школе №6 Лениногорска открыли бюст Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова. Ему сегодня исполнилось бы 26 лет, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Бюст Дамира Исламова изготовили по заказу Казанского танкового училища — офицер был его воспитанником. Решение установить бюст на территории школы приняли общественники и депутаты муниципалитета.
В начале сентября на территории Казанского танкового училища состоялось торжественное открытие памятника Герою России Дамиру Исламову. Звание Героя РФ Дамир Исламов получил весной этого года. Старший лейтенант погиб 7 марта в ходе спецоперации в Украине. Экипаж танка под руководством Исламова начал бой с пятью танками противника и разрушил четыре из них. Все члены экипажа погибли. Дамир Исламов, проявивший мужество и отвагу в бою, был награжден посмертно.
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