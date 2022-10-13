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В школе Лениногорска открыли бюст Героя России Дамира Исламова — видео

22:45, 13.10.2022
В школе Лениногорска открыли бюст Героя России Дамира Исламова — видео
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В общеобразовательной школе №6 Лениногорска открыли бюст Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова. Ему сегодня исполнилось бы 26 лет, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Бюст Дамира Исламова изготовили по заказу Казанского танкового училища — офицер был его воспитанником. Решение установить бюст на территории школы приняли общественники и депутаты муниципалитета.

В начале сентября на территории Казанского танкового училища состоялось торжественное открытие памятника Герою России Дамиру Исламову. Звание Героя РФ Дамир Исламов получил весной этого года. Старший лейтенант погиб 7 марта в ходе спецоперации в Украине. Экипаж танка под руководством Исламова начал бой с пятью танками противника и разрушил четыре из них. Все члены экипажа погибли. Дамир Исламов, проявивший мужество и отвагу в бою, был награжден посмертно.

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Татьяна Леухина
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