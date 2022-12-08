У Кадырова появился свой представитель в Запорожской и Херсонской областях

В Запорожской и Херсонской областях назначили представителя главы Чечни — им стал Хасан Ибрагимов. Об этом Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

— Это настоящий патриот нашей Родины и достойный представитель команды, основанной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым, — написал чеченский лидер.

Кадыров также выразил уверенность, что Ибрагимов «полностью справится с возложенными на него обязанностями».

На данный момент Ибрагимов участвует в спецоперации на Украине. Также он занимает должность заместителя командира СОБР «Ахмат» управления Росгвардии по Чеченской республике.

Накануне Кадыров заявил, что Россию невозможно сдержать, остановить и подавить. У себя в соцсетях чеченский лидер опубликовал видео и под ним подписал, что на кадрах можно услышать фразу «Ни шагу назад». Кадыров объяснил, что это «излюбленная фраза» чеченских бойцов, которая их характеризует как нельзя лучше.



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Антон Гаврилов