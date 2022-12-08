Путин: шум, гам и треск на всю Вселенную не помешают России выполнять задачи в зоне СВО

Шум, гам и треск не помешают России выполнять свои задачи в ходе спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на торжественном приеме, который состоялся накануне Дня Героев Отечества.

— Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи, — заявил российский лидер.

Президент также добавил, что никакие «бредни и фейки» не должны помешать армии России выполнять свой долг перед людьми.

Фото: kremlin.ru

— Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми, — заключил президент.

Сегодня Путин также заявил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Российский лидер подчеркнул, что впервые удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту.



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Антон Гаврилов