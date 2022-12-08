«Татнефть» увеличит добычу нефти в Татарстане в 2022 году на 4,3% — до 28,7 млн тонн

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ПАО «Татнефть» увеличит добычу нефти в Татарстане в 2022 году до 28,7 млн тонн, об этом сказано в материалах презентации Минпромторга республики о ходе и перспективах стратегии развития топливно-энергетического комплекса региона.



В 2021 году предприятие добыло в республике 27,529 млн тонн нефти. Таким образом, добыча по итогам 2022 года может вырасти на 4,3%.

Основной объем добычи обеспечивают месторождения в Татарстане. В прошлом году работающие за пределами республики «дочки» добыли лишь 301,1 тыс. тонн. Согласно прогнозу, совокупная добыча малых нефтяных компаний в республике (около 30) увеличится в текущем году на 1,9% — до 7,1 млн тонн.

Ожидается увеличение производства нефтекомплекса «ТАНЕКО» (входит в «Татнефть) на 20,8% — до 15,828 млн тонн нефтепродуктов, в том числе 2,249 млн тонн автобензинов и 8,253 млн тонн дизельного топлива.

На НПЗ «ТАИФ-НК» (входит в «ТАИФ») по итогам 2022-го прогнозируется снижение производства нефтепродуктов на 17,4%, до 6,024 млн тонн, в том числе 519 тыс. тонн автобензинов (снижение на 3,2%) и 2,841 млн тонн дизтоплива (снижение на 7,8%).

Фото: wikipedia.org

В мае этого года «Татнефть» перестала публиковать ежемесячные данные о своих производственных показателях, в том числе о добыче и переработке нефти.

В 2023 году в республике ожидается снижение добычи нефти до 34,5 млн тонн с последующим ростом в следующем году до 35,3 млн тонн. Вместе с этим в 2025 году планируется добыть 35,2 млн тонн нефти.



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Маргарита Головатенко