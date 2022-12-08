Каймановы острова и Канада оказались в «черном списке» ФНС

Фото: Максим Платонов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России включила Каймановы острова и Канаду в новый «черный список» не обеспечивающих налоговый обмен. Об этом сообщает «РИА Новости».

Помимо этого в списке также оказались отдельные административные единицы Великобритании. Так, теперь там есть острова Гернси и Мэн.

Всего в новом списке оказалось 16 территорий и 89 государств. В число стран, которые исключили из «черного списка», попали Андорра, Бахрейн, Барбадос, Колумбия, Коста-Рика, Нигерия, Пакистан, Уругвай, Эквадор и Сент-Люсия. Из списка территорий убрали Гибралтар, а также специальный административный регион Китая Макао и Фарерские острова.

Приказ ФНС официально опубликован. Он вступит в силу 1 января 2023 года.

ФНС из-за изменения международной нормативно-правовой базы ежегодно пересматривает перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией. В настоящей редакции «черного списка» — 18 территорий и 98 государств.

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Антон Гаврилов