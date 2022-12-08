В Госдуме прокомментировали закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Принятый закон о запрете в России суррогатного материнства для иностранцев крайне важен. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала такое решение властей.

— У нас возникают постоянные вопросы о том, в какую семью мы отдаём этого ребёнка. Фактически мы не знаем о российских детях дальше ничего абсолютно, — отметила она.

Именно это стало причиной принятия закона о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан. При этом, Бессараб подчеркнула, что для российских семей такая возможность остается.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что в России запретили суррогатное материнство для иностранцев. Соответствующий закон приняла Госдума. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нововведение призвано предотвратить торговлю детьми из России.



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Елизавета Пуншева