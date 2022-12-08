Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

В России запретили суррогатное материнство для иностранцев, соответствующий закон приняла Госдума.



«Закон принят. Суррогатное материнство для иностранцев запрещено», — приводит RT слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Он отмечает — предполагается, что закон сможет предотвратить торговлю детьми из России, а еще «защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

Фото: realnoevremya.ru

О предстоящем запрете на суррогатное материнство для иностранцев председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал в ноябре.

— Я считаю, что суррогатное материнство — это своего рода торговля людьми, похожая на рабовладение, с которым человечество порвало сотни лет назад. Суррогатное материнство должно быть запрещено и искоренено в нашей стране, потому что эта порочная практика продажи тела матерей, продажи детей и сам факт купли-продажи человека выглядит бесчеловечно, — высказался парламентарий.



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Маргарита Головатенко