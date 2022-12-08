В Казани возбудили дело о подкупе в 1,5 млн рублей за акты выполненных работ в Театре оперы и балета

Руководство фирмы по авторскому надзору попало в дело о коммерческой взятке. При проверке в сфере исполнения госзаказов сотрудники экономической полиции выявили факт передачи 1,5 млн рублей за подписание актов выполненных работ на культовом татарстанском объекте — в Театре оперы и балета, информировал журналистов замруководителя УЭБ и ПК МВД по РТ Рафаэль Усманов.



На уточняющий вопрос корреспондента «Реального времени» он сообщил, что речь идет о работах в театре в период 2019—2022 годов, но сумму контрактов озвучивать не стал.