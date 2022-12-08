В Казани продали один из активов старейшего оптовика алкоголя ХК «Реал»

Склад ХК «Реал» ушел за 57,6 млн

Недвижимость бывшего лидера алкогольного рынка республики и крупного импортера премиального алкоголя — холдинг-компании «Реал» ушла с банкротных торгов. Конкурсный управляющий ООО «ПСО «Реал» продал административно-хозяйственный комплекс площадью 1 335,2 кв. м на ул. Ватутина, 29. Нежилое здание реализовали вместе с участком в 2 451 кв. м с разрешением использовать землю под размещение склада открытого хранения.

Торги были объявлены в октябре с начальной стоимостью лота в 72 млн рублей, но они были признаны несостоявшимися. В ноябре при повторном аукционе объект продали за 57,6 млн рублей. Победителем стало московское ООО «Электронный брокер». Фирма на рынке пять лет, специализация указана как «деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность». Ее учредитель Юлия Решетникова также указана совладельцем (18,1818%) астраханской транспортной компании «ВВС ИНЕРТ-ТРАНС». Минувший год «Электронный брокер» завершил с оборотом в 16,5 млн и чистой прибылью в 635 тысяч рублей.

Фото: kazan.rbnpro.ru

Другой крупный актив компании, как выяснило «Реальное время», в октябре 2020 года забрал в качестве отступного «Банк Казани». Речь о старинном особняке в центре города, на улице Профсоюзной, 34. Здание занимал Jam Bar, который долгое время считался чуть ли не единственным андеграундным клубом Казани и славился модными молодежными дискотеками. Оно представляет собой исторически ценный градоформирующий объект, составляющий предмет охраны исторического поселения г. Казань, — склады XIX века. «Торговое» здание, согласно выписке из ЕГРН, находилось в собственности у ООО «Производственно-строительное объединение «Реал» с июля 2010 года, а 10 июля 2020-го отошло банку по договору о предоставлении отступного.

«Реал» не выдержал конкуренции

О крахе старейшего оптовика алкоголя в Татарстане — ХК «Реал» стало известно летом 2020 года. Один из крупных импортеров премиального алкоголя, ввозивший в республику виски Chivas Regal и Jameson, а также водку Absolut, не выдержал конкуренции на рынке, делились мнениями эксперты. «Реал» был в числе первых региональных дистрибьюторов одного из грандов мировых производителей алкоголя Pernod Ricard. Наряду с казанской «Галереей вин» Якова Цейнштейна, компания заключила договор с АО «П.Р. Русь» (российская «дочка» Pernod Ricard, — прим. ред.) на эксклюзивные поставки продукции люксовых брендов в Татарстан.

Фирма Цейнштейна выступала контрагентом мирового производителя с июля 1999 года, а «Реал» — с сентября 2000 года. Именно эти компании и начали ввозить в республику известные марки Chivas Regal, Ballantine`s, Beefeater, Jameson, Absolut. ХК «Реал» реализовывала и популярные российские водочные бренды.

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Холдинг-компания занималась оптовой и розничной торговлей ввозного алкоголя: в свое время занимала лидирующую позицию на рынке, имела розничные торговые точки, бутики брендового алкоголя. Бенефициаром ХК «Реал» называют предпринимательницу Татьяну Слепневу, вошедшую в рейтинг топ-300 успешных топ-менеджеров-женщин татарстанских предприятий как руководитель крупного игрока на рынке алкоголя ООО «ХК Реал». Семье Слепневых также принадлежит ООО «Алкогоград» — ее дочери Юлии. На последнюю была записана и фирма ПСО «Реал».

В 2020-м компания утратила эксклюзивное право на поставки от «П.Р. Русь», с этого момента и начались ее проблемы. ХК «Реал» вошла в процедуру банкротства, и на первом этапе ей предъявляли претензии на 80 млн рублей. Между тем уже тогда эксперты оценивали масштабы финансового пике «Реала» в несколько сот миллионов рублей. Компания была объявлена банкротом в октябре 2021 года.

Василя Ширшова