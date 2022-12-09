К Новому году выросло количество предложений для подработки

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В начале зимы в России количество предложений для подработки выросло в 2,3 раза. Наибольшее число вакансий с частичной занятостью пришлось на категорию «Транспорт, логистика», сообщили в «Авито Работа».

Рост числа предложений для подработки в транспортной сфере эксперты объясняют ростом объемов предновогодних поставок и увеличением нагрузки на перевозчиков. Заработать можно до 17 тысяч рублей.

— В последний месяц года многие отрасли нуждаются в дополнительных кадрах, которые смогут облегчить нагрузку в сезон высокой потребительской активности и подготовки к Новому году. Сейчас особенно удачное время для поиска подработки, — заявил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

В канун новогодних праздников на 56% увеличился спрос персонала в ресторанно-гостиничной сфере. Это связано с подготовкой к проведению корпоративов и банкетов. При частичной занятости в ресторанах можно заработать от 20 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В декабре популярность также набирают профессии горничных, клинеров, нянь, чтобы к Новому году подготовить помещение к празднику. На домашний персонал приходится 4% от всех вакансий с подработками. Работая няней для ребенка или занимаясь уборкой помещений, можно заработать в месяц 10 тысяч рублей.



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Диана Фатыхова