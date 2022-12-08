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За сутки в России выявили 7 430 зараженных COVID-19

11:29, 08.12.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 7 430 зараженных COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За последние сутки в России зарегистрировали 7 430 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 643 194 случая заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 1 453 заболевших COVID-19. В связи с выздоровлением за это время выписали 6 315 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 21 043 426 россиян.

Умерли от COVID-19 за сутки 54 жителя России. Всего коронавирус стал причиной смерти 392 454 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 8 декабря.

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Татьяна Демина
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