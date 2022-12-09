Вакансия врача-нейрохирурга возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых в Казани

Фото: realnoevremya/Максим Платонов (архив)

Первое место в рейтинге самой высокооплачиваемой работы декабря в Казани занимает вакансия врача-нейрохирурга. Ему готовы платить от 80 тысяч рублей, выяснил сервис SuperJob.



На втором месте вакансия специалиста по охране труда. Ему в Казани готовы платить 80 тысяч рублей в месяц.



Работая водителем в столице Татарстана, можно получать от 70 до 90 тысяч рублей. Кандидат должен иметь водительские права категории «С».

Фото: realnoevremya/Максим Платонов (архив)

Работая ведущим инженером в Казани, в месяц можно заработать от 70 до 72 тысяч — это 4-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий. Старшему менеджер по персоналу предлагают до 76 тысяч рублей.



Напомним, в Татарстане утвержден перечень востребованных профессий и специальностей среднего профессионального образования на 2023—2025 годы, такое распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



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Диана Фатыхова