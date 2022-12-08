В Казани установили компенсационные выплаты семьям с детьми, посещающими детсад

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани установили компенсационные выплаты семьям с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации города. Мера поддержки начнет действовать с 1 января 2023 года.

На компенсационные выплаты смогут рассчитывать граждане, имеющие детей, посещающих:

муниципальные детские сады и дошкольные группы в школах Казани;

муниципальные группы в частных образовательных учреждениях города, реализующих программу дошкольного образования, заключивших соответствующие договоры с уполномоченным органом.

Компенсация назначается и выплачивается законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) или его уполномоченному лицу, заключившему договор с детским садом и внесшему плату за присмотр и уход за ребенком. При этом учитывается среднедушевой доход семьи.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается за шесть последних месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении компенсации. При определении размера компенсации в составе семьи учитываются:

дети, находящиеся на иждивении и не достигшие 18 лет, в том числе проходящие лечение в больницах, детских санаториях, а также дети, за содержание которых в школах-интернатах родители вносят частичную плату;

дети в возрасте от 18 до 23 лет (не состоящие в браке), обучающиеся по очной форме обучения, в том числе в негосударственных учебных учреждениях, независимо от факта совместного проживания с родителями;

проживающие в семье пасынки и падчерицы, если они не учтены в семье другого родителя;

дети, находящиеся под опекой в семьях граждан;

дети, воспитывающиеся в приемных семьях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале ноября исполком Казани утвердил размеры родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Также городской исполком установил нормативы финансирования деятельности дошкольных образовательных учреждений на следующий год. В документе прописаны и нормативы расходов на продукты питания в детских садах.



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Татьяна Демина